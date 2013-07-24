В Одессе наградили медалями военных медиков





В Одессе, в актовом зале Военно-медицинского клинического центра Южного региона председатель областной организации "Солдаты Мира" Юрий Работин вручил почетные общественные награды организации - медали "Миротворец" - военным медикам - участникам миротворческих миссий ООН.

Юрий Работин отметил, что за 21 год, в разные времена украинские военные медики принимали участие в миротворческих миссиях в разных странах мира: Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, Гватемале, Афганистане, полуострове Превлака, Хорватии, Кувейте, Сьерра -Леоне, Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии и Эритрее, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго.

Председатель Одесской областной организации "Солдаты Мира" поблагодарил военных врачей за их безупречную работу и мужество.

- Во время выполнения миротворческих миссий в "горячих точках" вы преодолевали множество трудностей, спасая жизни солдат-миротворцев и мирного населения разных стран мира. Эта почетная дело является примером для молодежи, будущих защитников Отечества, - подчеркнул он.

В этот день в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона почетной общественной награды организации - медали "Миротворец" были удостоены пять военных врачей - полковники медицинской службы Владимир Майданюк, Юрий Сахно, Венер Якупов, Василий Костанкевич и Ильчан Асадулин.