Лебедев высоко оценил результаты учения «Си Бриз-2013»

– «Си Бриз-2013» – это сложная и насыщенная двухнедельная учебная кампания, в условиях, максимально приближенных к боевым. Это значительный вклад в обеспечение безопасности судоходства и стабильности в Черноморском регионе, – подчеркнул министр обороны Украины Павел Лебедев.

– Хорошо скоординированные учения стали проявлением отличного штабного планирования и организаторской работы. Для учений были привлечены около 1700 военных из 14 стран мира, 15 кораблей и судов, около 10 летательных аппаратов и 35 единиц автобронетанковой техники, – сказал он.

Как отметил Павел Лебедев, учения в составе многонациональных сил по обеспечению безопасности на море проводились в соответствии с новыми требованиями и подходами к боевой подготовке личного состава, отраженных в Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил.