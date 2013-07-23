На Хмельнитчине состоялась подготовка парашютистов ВСУ к чемпионату мира

Целью проведения сборов была качественная подготовка личного состава спортивной команды по парашютным видам спорта Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины к 35 чемпионату мира среди военнослужащих и к соревнованиям на Кубок командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по точности приземления. Также внимание уделялось подготовке специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, проведению обязательных прыжков с парашютом летного состава.

В целом, в ходе сборов было выполнено 830 прыжков с парашютом. Выполнялись прыжки на новых парашютных системах «Скаут» и различных типах спортивных парашютов.

Благодаря работе руководящего состава воинской части-хозяина, подготовка летчиков и спортивной команды прошла на высоком уровне.

В лучшую сторону во время организации и выполнения прыжков отмечается начальник штаба сбора – начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (г. Староконстантинов, Хмельницкая область) майор Олег Здыбель.