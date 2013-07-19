В Киеве состоялась презентация двухтомника «Герой Советского Союза. Беседы»

В книгах представлены интервью с двадцатью восемью Героями Советского Союза.

– Книга – это откровение Солдата, который прошел страшными дорогами войны. Она органично вошла в серии «Летопись войны», которая является неразрывной частью того, что сегодня называют «окопной правдой». Это, прежде всего, рассказ о молодежи и для молодежи, о тех, кто по велению сердца добровольно встал на защиту родины, – рассказал Сергей Лекарь.

– Двухтомник «Герой Советского Союза. Беседы» – наш почет ветеранам Великой Отечественной войны, накануне великого праздника 70-летия Великой Победы, – в свою очередь отметил Александр Филь.

Организаторы презентации планируют часть тиража передать в библиотеки образовательных учреждений, военных учебных заведений и детских домов.

На презентации присутствовали герои двухтомника, ветераны Великой Отечественной войны генерал-майоры в отставке Иван Селифонов и Владимир Полупанов, а также полковник в отставке Иван Ивашина.

Они кратко рассказали, за что получили звание «Герой Советского Союза» и поставили свои автографы на экземплярах.