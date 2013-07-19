Спортсмены ВСУ завоевали 22 медали на Универсиаде в Казани

На днях в Казани (Республика Татарстан, Российская Федерация), завершилась XXVII Всемирная летняя Универсиада.

На масштабном студенческо-молодежном спортивном соревновании 2013 года были разыграны более 350 комплектов медалей в 27 видах спорта среди представителей 162 стран, что является рекордом Универсиады.

В составе национальной сборной достойно выступили спортсмены Вооруженных Сил Украины.

Сборная команда Украины заняла 6 общекомандное место в зачете по золотым медалям (12 золотых), а по общему количеству полученных медалей (77) разделила 3 место с «Поднебесной».

Так, спортсменами Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины были завоеваны 22 медали (3 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых).

Временно исполняющий обязанности начальника Управления спорта Министерства обороны Украины полковник Виктор Довгодько и председатель Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Вадим Высочин поздравили армейцев с достойным выступлением на престижных международных соревнованиях.