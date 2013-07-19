Завершена активная фаза учений «Си Бриз-2013»

Как сообщил начальник объединенного пресс-центра обучения капитан 3 ранга Сергей Богданов, в течение активной фазы тактические группы кораблей выполнили ряд задач согласно тематике обучения.

В частности, были проведены учения по универсальной обороне кораблей, отражению атак скоростных катеров и самолетов, оказанию помощи поврежденному кораблю, поиску в районе и спасанию судна и человека, контролю судоходства в определенном районе, опросу, перехвату, досмотру судна в обычных условиях, патрулированию в определенном районе эмбарго, высадке морского десанта и обеспечению действий сил на берегу и т.д. Также экипажи кораблей, участвующих в маневрах, провели учения по принуждению подозрительного судна, которое пыталось нелегально доставить оружие в район кризиса, к остановке, высадке на него досмотровой команды при воздушной поддержке корабельного вертолета Ка-27.

В свою очередь участники берегового компонента осуществили высадку воздушного десанта в район стихийного бедствия, где были обнаружены мелкие группы незаконных вооруженных формирований, разведку, поиск и уничтожение этих групп для обеспечения проведения операции по эвакуации некомбатантов, блокирование путей отхода противника силами десантно-штурмовой роты, эвакуацию пострадавших и беженцев. Кроме этого, военнослужащие приняли участие в ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации – пожара в порту Очаков при взаимодействии с подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Действия многонациональных сил на море и на суше активно поддерживали военные авиаторы Украины, США и ФРГ. Они обеспечили учения по противовоздушной обороне кораблей самолетами Л-39, разоблачение надводной обстановки, эвакуацию пострадавших с корабля и из района стихийного бедствия, доставку подразделений к месту проведения операции по выявлению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований.