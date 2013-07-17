Начальник Генштаба Замана посетил с рабочей поездкой Одесскую область

Сегодня, 17 июля, в рамках рабочей поездки в Одесскую область, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана провел служебное совещание с руководящим составом местного гарнизона, а также посетил месторасположение Военной академии и 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса.





Во время совещания в Военной академии с руководящим составом местного гарнизона и военного вуза, генерал-полковник Владимир Замана отметил, что одной из основных задач сегодня является внедрение новой системы подготовки в войсках, апробация которой началась с началом нового учебного года.

- Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим ВС Украины Виктором Януковичем поставлена четкая задача – в ближайшее время создать мобильное профессиональное войско. И в этом смысле акцент должен делаться именно на профессиональной подготовке личного состава, комплектование которым в дальнейшем будет продолжаться исключительно по контрактному признаку, - подчеркнул начальник Генерального штаба ВС Украины.

По его словам, смысл и суть реализации этих вопросов заключается в том, чтобы отойти от старых стереотипов мышления и с учетом миротворческого опыта и специфики несения службы в том или ином роде войск научиться готовиться по стандартам подготовки по модульному принципу.

- Лейтенант, который только что закончил вуз, должен приходить в войска уже подготовленным по новым, разработанным в Генеральном штабе стандартам. И поэтому, считаю необходимым, чтобы на данном этапе с курсантами выпускных курсов начали теоретическую и практическую подготовку именно по такой методике, которая поможет им быстрее адаптироваться в войсках, - отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Делая акцент на приоритетных направлениях деятельности в период реформирования отечественных Вооруженных Сил, он также обратил внимание присутствующих на выполнение первоочередных задач, связанных с переходом на комплектование по контрактному принципу, повышение уровня обученности и роли сержантского состава, а также улучшение социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Главнокомандующий ВС Украины заслушал временно исполняющего обязанности начальника Военной академии генерал-майора Олега Гуляка и должностных лиц воздушного командования «Юг», которые рассказали о состоянии дел в подчиненных учреждениях и частях и проблемные вопросы.

Внимательно выслушав докладчиков, генерал-полковник Владимир Замана дал поручение соответствующим должностным лицам о выделении средств для переоборудования одного из зданий воздушного командования «Юг» под казарму улучшенного типа, ускорение работ по капитальному ремонту пятиэтажной казармы Военной академии и совершенствования учебно-материальной базы военного вуза.

В сопровождении командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко и генерал-майора Олега Гуляка начальник Генерального штаба осмотрел расположение и учебно-материальную базу военного вуза и ознакомился с ходом ремонтных работ по восстановлению пятиэтажной казармы для размещения курсантов.

В рамках рабочей поездки в Одесский гарнизон, генерал-полковник Владимир Замана посетил поселок Черноморское, где провел обзор полевого лагеря для проведения первичной военно-профессиональной подготовки курсантов, расположение, казарменно-жилищный фонд и места хранения вооружения и военной техники 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса.

Также он заслушал доклад командира части подполковника Владислава Лещинского о состоянии дел и ходе приобретения боевых способностей механизированной бригадой.