Делегации оборонных ведомств Украины и Грузии обменялись опытом

Украинскую делегацию под руководством директора Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максима Гольдарба принимала заместитель министра обороны Грузии Тамара Каросанидзе. Она проинформировала наших соотечественников о приоритетах Грузии в реализации Инициативы НАТО – Программы «Партнерство ради мира» по развитию прозрачности и доверия в безопасности и оборонных институтах «Building Integrity».

В свою очередь, Максим Гольдарб и представители Министерства обороны Украины поделились опытом сотрудничества с международными институтами по указанным вопросам, усвоенными уроками при организации и практикой проведения внутреннего аудита в сфере обороны, системой антикоррупционных мер в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины, а также с результатами этой деятельности.

Во время встреч с ректором Национальной академии обороны Грузии Зурабом Агладзе и специалистами Академии, руководителем Центра профессионального развития Министерства обороны Грузии Теа Николашвили и будущими тренерами Грузинского национального антикоррупционного курса украинская сторона представила опыт организации национального антикоррупционного курса, который впервые был проведен в апреле 2013 года на базе Национального университета обороны Украины с помощью международных организаций.

Грузинская сторона проявила интерес к вопросам реформирования государственного внутреннего финансового контроля в Украине, основным организационно-методологическим основам деятельности Службы внутреннего аудита Вооруженных Сил Украины и роли внутреннего аудита в предотвращении и снижении коррупции. Эти вопросы подробно обсуждались с представителями Департамента закупок и Департамента финансов Министерства обороны Грузии. Поскольку в соответствии с Законом Грузии «О внутреннем контроле и внутреннем аудите» в текущем году в каждом министерстве должны быть созданы подразделения внутреннего аудита, опыт Украины оказался полезным и интересным для представителей Грузии. По информации грузинских коллег, подразделения внутреннего аудита уже введены в 14 министерствах, а до конца текущего года 4 министерства, в том числе Министерство обороны Грузии, должно выполнить требование этого закона.

Следует отметить, что почти все закупки Министерство обороны Грузии осуществляет в централизованном порядке через электронную систему государственных закупок. А приобретение типичных для всех органов государственного сектора товарно-материальных ценностей осуществляется единственным комитетом страны в централизованном (консолидированном) порядке. Указанное обеспечивает прозрачность процедур государственных закупок, оптимизации соотношения «цена – качество», внедрение единых принципов отбора товаров (работ, услуг), а также освобождает органы государственной власти от лишних затрат времени (и защищает от возможных при этом нарушений) на поиск лучших предложений по приобретению ценностей одинаковой для всех таких органов номенклатуры (вида, типа и т.п.). Например, Министерство обороны Грузии самостоятельно не осуществляет закупки компьютеров и офисной техники, топлива, бумаги, услуг мобильной связи и т.п.

В Грузии введены так называемые «черные» и «белые» списки, где приводятся названия поставщиков, с которыми соответственно в течение одного года не рекомендуется сотрудничать и, наоборот, которые могут иметь некоторые преференции из-за постоянной хорошей репутации.

По словам директора Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максима Гольдарба, международный опыт из практики развития прозрачности и доверия в сфере обороны, а также по вопросам противодействия коррупции и осуществления внутреннего аудита в сфере обороны будет использован в деятельности Министерства обороны Украины.

В рамках поездки также состоялась встреча украинской делегации с военным атташе Посольства Украины в Грузии полковником Георгием Фалко.