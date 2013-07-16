Минобороны опровергает перебазирование штаба ВМС из Севастополя в Киев

Сегодня, 16 июля 2013, некоторые отечественные средства массовой информации распространили заявление представителя одной из политических партий о якобы принятого Министром обороны Украины решениb о перебазировании в октябре 2013 штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины из Севастополя в Киев.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что эта информация не соответствует действительности.

В настоящее время происходит последовательный процесс реформирования Вооруженных Сил Украины, направленный в том числе на повышение эффективности деятельности управленческих структур.

Управленческие структуры Командование ВМС Украины не планируется выводить из города Севастополя. Напротив, их способности и функции в дальнейшем будут расширены с учетом современной обстановки.