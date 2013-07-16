Армейские пятиборки стали призерами Чемпионата Европы

17:21, 16 июля 2013
Армия
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Армейские спортсменки завоевали награды Чемпионата Европы по современному пятиборью.

 

На днях в польском городе Джонков завершился чемпионат Европы по современному пятиборью. На соревнованиях в составе сборной команды Украины традиционно отличились армейские спортсмены.

Так, в командном первенстве среди женщин серебряные награды в свой актив записали лейтенант Виктория Терещук (95 группа спортсменов Управления спорта Министерства обороны Украины) и солдат службы по контракту Ирина Хохлова (ЦСК ВС Украины).

Бронзовую медаль в личном зачете завоевала представительница спортивного актива ЦСК ВС Украины Анастасия Спас.

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