В учебном центре "Десна" определили лучших стайеров

Участие в соревнованиях приняли представители 5 военных частей разных категорий.

- Такие масштабные мероприятия в "Десне" проводятся регулярно, - сообщил начальник физической подготовки и спорта 169-го центра майор Владислав Суспо. - Чемпионат стал своеобразным отборочным этапом перед участием в чемпионате Вооруженных Сил Украины с военизированного кросса на 3 километра. Лучшее стайерское подразделение будет представлять учебный центр на этих соревнованиях.

Следовательно, 1 командное место в чемпионате одержали воины 300-го учебного танкового полка. Второе место за 354-м учебным механизированным полком, третье завоевали спортсмены 507-го учебного ремонтно-восстановительного батальона.

В индивидуальном зачете "золотую" медаль завоевал младший сержант Петр Васкуп с ремонтно-восстановительного батальона. 3 километра военнослужащий преодолел за 10 минут 57 секунд.

Командование учебного центра наградило победителей кубками, медалями и значками "воин-спортсмен", а лучших стайеров - отличием соответствующего спортивного разряда.