Во Львове состоялся выпуск офицеров армии КНР

В торжественной обстановке лейтенантам вооруженных сил КНР Ли Мяо и Ян Фею, которые в течение двух лет учились в Академии по специальности «управление действиями подразделений Сухопутных войск», были вручены дипломы об окончании обучения.

Кроме занятий по специальности, китайские военнослужащие изучали общевойсковые дисциплины, а также русский язык и специальную терминологию.

Логическим завершением обучения лейтенантов Ли Мяо и Ян Фея стал выпускной экзамен, состоящий из теоретической и практической составляющих. По результатам экзамена они были оценены членами государственной экзаменационной комиссии на «отлично».

Заместитель начальника Академии по учебной работе – начальник учебного отдела полковник Андрей Слюсаренко поздравил военнослужащих КНР с завершением обучения.

Также во время мероприятия товарищам китайских офицеров – старшему лейтенанту Чен Боюйо и лейтенанту Пань Юаню были вручены сертификаты о завершении подготовительных курсов по русскому языку и специальной терминологии. После каникул они продолжат обучение по специальности.