Участники Си Бриз-2013 провели морской урок в школах Одессы

В начале встречи руководитель учений контр-адмирал Денис Березовский и заместитель руководителя учений капитан 1-го ранга ВМС США Джеймс Экен провели морской урок, рассказали юношам и девушкам о международных учениях "Си бриз-2013", а также службе на флоте.

Во время пребывания в учебных заведениях Одессы военным морякам показали концертную программу насыщенную разнообразными вокальными и хореографическими номерами.

В свою очередь гости подарили школьникам морские сувениры и приняли участие в высадке саженцев молодых деревьев.

По словам контр-адмирала Дениса Березовского, подобные совместные встречи с учащейся молодежью помогают воспитать в ней любовь к морской профессии, увидеть мир по-другому, найти цель в жизни, поверить в свете и добрые чувства.

- Мы регулярно приглашаем школьников на корабли и делаем это ради их искренних улыбок и хорошего настроения. Юность является счастливой порой ожидания и надежд, поэтому для воспитания будущего поколения нужна постоянная поддержка и помощь. Мы просто должны научить нашу юную смену добру, милосердию и любви к Родине, - подчеркнул контр-адмирал Денис Березовский.

Обращаясь к школьникам капитан 1-го ранга ВМС США Джеймс Экен отметил, что диалог с молодыми людьми является лучшим способом привить любовь к своему Отечеству, ответственность за ее судьбу.

- Только благодаря активной жизненной позиции возможно реализовать все свои мечты, стать настоящим гражданином своей страны, - подытожил иностранный гость.

В свою очередь директор одесского морского лицея Людмила Себова отметила, что подобные встречи с военными моряками помогают юношеству сделать свой жизненный выбор, выбрать мужественную и одновременно романтическую профессию.

- Помощь военных моряков в воспитании молодых людей - это благородная миссия, святая обязанность каждого честного гражданина. Возможно, именно благодаря таким совместным встречам в детских душах состоится понимание, какими должны быть настоящие защитники Отечества, - подытожил педагог.