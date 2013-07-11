Учения "Репид Трайдент - 2013" вступают в активную фазу

В течение дня соруководителем обучения генерал-майором Вячеславом Назаркиным и руководителем с американской стороны полковником Альфредом Рензи был проведен осмотр всех учебных точек. Всего была определена высокая и качественная подготовка Международного центра миротворчества и безопасности к проведению конкретных занятий.

Подразделения военнослужащих Республики Польша, Молдовы, Румынии, Англии и Украины, которые будут играть роль мобильных рот защиты, выехали на места будущих "боевых действий", где провели рекогносцировку и согласовали ряд вопросов по взаимодействию многонациональных подразделений. Также начали свою работу офицеры штаба многонациональной бригады "Центр", штаба батальонного тактической группы и командно-наблюдательных пунктов многонациональных рот.

Кроме этого, уже начались практические тренировки на таких учебных точках как "блокпост" и захват и обыск здания. Примечательно то, что в этом году украинские военные выступили в роли инструкторов, которые рассказывали солдатам армии США, как правильно действовать в различных условиях несения службы во время проверок на дорогах.

- Американские военнослужащие показали себя способными и сообразительными, - отметил инструктор-преподаватель по тематике ООН учебного центра "Партнерство ради мира" капитан Олег Медер. - В течение дня мы не только дали им теоретические знания но и на практике показали и научили, как организовывать мобильный блокпост.

В ходе практических действий американцам несколько раз приходилось отражать "атаки террористов", проводить обыск людей и автомобилей, направлявшихся по дороге.

- Я удивлен высокой подготовкой ваших инструкторов, - отметил сержант первого класса вооруженных сил США Энтони Джеймс. - Они умеют просто и доступно объяснить даже самые сложные вещи. Чувствуется, что они специалисты высокого уровня.

Также подобные тренировки проводили на стационарном блокпосту и украинские военные. А военнослужащие из Грузии провели тренировку по освобождению захваченных террористами заложников.