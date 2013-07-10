Лебедев высоко оценил результаты учений "Славянское содружество-2013"

С 1 по 10 июля 2013 года на общевойсковом полигоне "Прудбой", г. Волгоград, Россия, проходили учения командиров общего российско-белорусско-украинского подразделения "Славянское содружество - 2013".

- Наши военнослужащие продемонстрировали высокую боевую подготовку, мобильность и профессионализм при выполнении поставленных задач, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев. - Уверен, что такие учения будут способствовать укреплению традиций военного партнерства и повышению профессионального уровня командиров и военнослужащих, эффективности их совместных действий по борьбе с незаконными вооруженными группировками, - подчеркнул он.

Справка. Целью проведения учений "Славянское содружество" является обмен опытом между военнослужащими Вооруженных сил Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь по методике управления подразделениями и организации выполнения задач в зоне вооруженного конфликта, практическое обучение личного состава совместному выполнению задач по назначению.

В ходе учений подразделения отрабатывали совместные действия по развертыванию и оборудованию базового района, его охране и обороне, планирование будущих действий общим штабом батальона, сопровождение колонны инженерной разведки, несение службы на блок-постах; отражение нападения незаконно созданного вооруженного формирования, охрана важного объекта , выход на рубеж блокирования и уничтожения группы противника, изоляция, блокирование и уничтожение выявленных групп незаконно созданных вооруженных формирований.