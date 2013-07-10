"Славянское содружество-2013": обучение завершилось, военное партнерство продолжается

В составе совместного батальона при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта бок обок действовали военнослужащие Вооруженных сил России, Украины и Беларуси.

В частности, в ходе практических действий заключительного этапа активной фазы учений военнослужащие механизированного подразделения 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в составе совместного батальона вышли в район построения колонн, осуществили контрольный осмотр машин и проверили связь. Затем, по установленному сигналу, подразделение выдвинулось в исходный район для блокирования и уничтожения выявленных сил условного противника.

В интересах выполнения задач украинского механизированного подразделения по уничтожению выявленных незаконных вооруженных формирований, справа от места нахождения украинцев, на тактическом поле действовали подразделения Российской Федерации. С другого фланга находилось аэромобильное подразделение Республики Беларусь.

- Используя высокие скоростные возможности и проходимость легкого бронированного автомобиля «Тигр», механизированная рота выдвинулась на определенный рубеж спешивания, используя поддержку с воздуха парой вертолетов Ми-28, - рассказал военный посредник учений от украинской делегации майор Евгений Чуприна. - Заняв позиции, личный состав роты по команде начал осуществлять уничтожение обнаруженных боевиков в секторе ответственности, используя холостые патроны и имитационные средства.

Продвигаясь, шаг за шагом, в указанном направлении, украинские военнослужащие «уничтожили» огневые средства «противника».

- Основные задачи наше подразделение выполнило в полном объеме и в установленное время, - рассказал командир 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины подполковник Андрей Светлинский. - На лагерь боевиков военнослужащие механизированной роты вышли вовремя, чем не допустили ухода в направлении ожидания резервов.

Традиционно, в последний день проведения учений между подразделениями совместного российско-белорусско-украинского батальона состоялись спортивные соревнования. В частности, в первенстве по мини-футболу, в ожесточенной спортивной борьбе украинское подразделение заняло второе место и третье место по волейболу. Кроме того, по древней славянской традиции между командами военных подразделений России, Беларуси и Украины состоялись соревнования по перетягиванию каната, в которых представители украинского подразделения заняли второе место. Однако, несмотря на официальные результаты спортивного праздника, по единодушному утверждению судей победу одержало совместное российско-белорусско-украинское подразделение.

- Нынешние учения «Славянское содружество» стали продолжением тактических учений с этим названием, которые стартовали в прошлом году в Украине на общевойсковом полигоне «Широкий лан», - отметил глава украинской военной делегации полковник Сергей Гулидов. - Вполне логично, что в следующем году военнослужащие России, Украины и Беларуси надеются встретиться на этих учениях на полигоне Республики Беларусь.