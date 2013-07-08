В Украине начались военные учения «Рапид Трайдент-2013»

Это двухнедельное обучение является одним из крупнейших мероприятий международного военного сотрудничества в текущем году. Принимающей стороной и организаторами являются Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Официальная церемония открытия учений состоялась на плацу Центрального городка МЦМБ. Во время торжественного построения на мачты были подняты государственные флаги 19 стран-участниц, исполнены государственные гимны Украины и США.

Затем с торжественной речью к участникам учений обратились руководитель «Репид Трайдент-2013» – первый заместитель командира 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин и соруководитель с американской стороны – офицер командования Сухопутных войск ВС США в Европе полковник Альфред Рензи.

– Сегодня мы открываем очередное учение «Репид Трайдент-2013», замыслом которого является отработка совместных действий подразделений стран-участниц учений с целью обеспечения готовности к выполнению задач противодействия терроризму в многонациональных операциях, – сказал генерал-майор Вячеслав Назаркин.

По его мнению, работая бок о бок с представителями иностранных государств, все участники получают практику работы в многонациональной среде и налаживания дружеских связей с военнослужащими разных стран.

Вместе с украинскими военными в учениях примут участие около 1300 военнослужащих. Самая большая группа – украинская, которая составляет более 600 украинских солдат и офицеров из подразделений 8-го и 13-го армейских корпусов Сухопутных войск ВС Украины и около 350 военнослужащих иностранных армий.

Среди зарубежных участников наибольшая группа от армии США – 124 человека. Также в учениях принимают участие военнослужащие Великобритании, Армении, Канады, Болгарии, Азербайджана, Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Казахстана, Республики Молдова, Королевства Норвегия, Польши, Румынии, Сербии, Королевства Швеция и Турции.

Накануне официальной церемонии открытия, в воскресенье 7 июля с участниками учений были проведены занятия по соблюдению мер безопасности. Также иностранные военнослужащие, которые будут привлекаться к проведению практической фазы, ознакомились с образцами украинского вооружения, военной техники и пиротехнических имитационных средств, с которыми они имеют дело на протяжении учений. Всего во время проведения учений будут использоваться почти 700 единиц оружия и более 100 военных автомобилей и боевых машин.

Справка. Тематика учений «Репид Трайдент-2013» – планирование и ведение многоспектровой операции по обеспечению безопасности и стабилизации обстановки в определенной зоне ответственности, в составе многонациональной тактической группы. Добавим, что операция полного спектра включает в себя действия подразделений в наступлении и обороне, выполнение задач по поддержанию мира и вспомогательных действий.

Сценарий обучения основывается на территориальном конфликте между условными государствами Фогленд и Визирленд. Причиной конфликта являются территориальные претензии государства Фогленд относительно принадлежащей государству Визирленд провинции Яворов, которую первые объявили своей исторической и культурной частью.

Опираясь на разведданные Визирленда стало известно, что в ближайшем будущем Фогленд намерен начать наступательную операцию с целью захвата Яворовской провинции.

Урегулировать этот вооруженный конфликт и разграничить воюющие стороны должны военнослужащие многонационального контингента методом проведения молниеносной десантной операции с использованием многоцелевых вертолетов и самолетов транспортной авиации.

Условно учения будут распределяться на четыре этапа. Во время первого этапа, который длится накануне обучения, условно происходит передислокация многонациональной тактической группы к государству Визирленд. То есть подразделения прибывают в Международный центр миротворчества и безопасности. Остальные этапы предполагают выполнение задач по назначению, а именно проведение оборонной и стабилизационной операций.

Международные военные учения серии «Рапид Трайдент» уже несколько лет подряд проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности, который полтора года назад вошел в состав Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Социально-бытовая инфраструктура и учебно-материальная база центра соответствуют современным требованиям. Их объекты дают возможность готовить не только подразделения Вооруженных Сил Украины, но и осуществлять качественную подготовку украинских военнослужащих и многонациональных подразделений для выполнения миротворческих миссий и операций по поддержанию мира за пределами Украины.