В Южной Пальмире стартовали учения "Си Бриз-2013"

В мероприятии приняли участие командный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, частей и учреждений Одесского гарнизона, 6-го флота ВМС США, а также представители местной областной и городской ветвей исполнительной власти и участники маневров.

Поздравляя всех присутствующих с этим событием, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин отметил, что проведение учений серии "Си Бриз" является одним из важнейших мероприятий международного сотрудничества, направленных на повышение безопасности в Черноморском регионе.

- Сегодня мы начинаем очередное учения "Си Бриз". По итогам проведения предыдущих маневров могу с уверенностью отметить их очень полезную тематическую составляющую. Именно благодаря приобретенному в ходе маневров опыта экипаж большого десантного корабля ВМС Украины "Константин Ольшанский" достойно выполнил возложенные на него задачи по эвакуации из охваченной гражданской войной Ливии украинских граждан и представителей 18 стран мира. Это красноречиво свидетельствует об актуальности и полезности проведения общих военно-морских учений и подтверждает конструктивность военного международного сотрудничества в духе программы "Партнерство ради мира", - подчеркнул вице-адмирал Юрий Ильин.

По его словам, учения "Си Бриз" всегда открыты для тех, кто заинтересован в поддержании безопасности как в Черноморском бассейне, так и в целом в мире. И в этом смысле очень важным является тот факт, что ежегодно количество участников обучения увеличивается. Например, в этом году к маневрам присоединились представители Румынии и Болгарии, а также в качестве наблюдателей впервые в них примут участие военные моряки ОАЭ во главе с командующим ВМС ОАЭ контр-адмиралом Ибрагимом Салимом Мухаммедом Аль-Мушараком.

Делая акцент на тематической составляющей учения "Си Бриз-2013", командующий ВМС ВС Украины также отметил, что в этом году с привлечением около 1700 человек, 15 кораблей и судов, около 10 летательных аппаратов и 35 единиц автобронетанковой техники в береговом, морском и авиационном компонентах украинскими военными и их иностранными партнерами будут отрабатываться вопросы проведения международной операции по безопасности на море и эвакуации некомбатантов. Он также сообщил о том, что в ходе маневров по методике Программы проверки обратной связи Концепции оперативных возможностей будет проведена оценка 2-го уровня большого десантного "Константин Ольшанский", фрегата "Гетман Сагайдачный" с вертолетом Ка-27, а также состоится самооценка 1-уровня роты морской пехоты ВМС ВС Украины.

В свою очередь от американской стороны всех присутствующих с началом маневров поздравил содиректор учений "Си Бриз-2013" капитан 1 ранга ВМС США Джеймс Эйкен, который отметил, что по замыслу обучение распределено на 4 этапа, во время активной фазы которых будет выполнен ряд учебно-боевых задач, связанных с подготовкой межнациональных сил к противодействию международному пиратству, оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийного бедствия.

По завершению торжественной церемонии открытия учений "Си Бриз-2013" для представителей центральных и региональных средств массовой информации состоялась пресс-конференция, в ходе которой на актуальные вопросы журналистов относительно планирования, цели и основных задачах маневров ответили командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, руководитель учений контр-адмирал Денис Березовский и их американский коллега капитан 1 ранга Джеймс Эйкен.