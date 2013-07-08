Украинские миротворцы из Либерии перебазировались в Кот-д'Ивуар

Главной целью перебазирования наших соотечественников в соседнюю африканскую республику стала подготовка объектов жизнедеятельности базового лагеря и аэродрома для ввода туда отдельной авиационной группы 56-го ОВО. В ее состав входят три вертолета Ми-24 и 38 военнослужащих, которые будут принимать участие в операции ООН в Кот-д'Ивуаре и трансграничных операциях в рамках сотрудничества между Миссией ООН.

– Передислокация личного состава проводится в три этапа, – рассказывает полковник Петр Плис. – Сейчас начат первый этап введения украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар. Во время второго этапа воздушным транспортом будут доставлены еще часть военнослужащих, авиационно-техническое имущество, спецавтомобили, авиационные средства поражения и боеприпасы. В ходе заключительного, третьего этапа, будут перебазироваться три транспортно-боевых вертолета Ми-24.

Старшим отдельной авиационной группы назначен заместитель командира 56-го ОВО подполковник Александр Чаплинский.

– Наше государство открывает очередную страницу миротворческой деятельности. Участие Украины в операции ООН в Кот-д'Ивуаре – это подтверждение профессионализма и доверия к нашим военнослужащим, свидетельство международному обществу и Организации Объединенных Наций того, что подготовка личного состава Вооруженных Сил Украины отвечает мировым стандартам, – отметил полковник Петр Плис.

Накануне вылета для данной группы военнослужащих провели инструктаж: руководство отряда рассказало, на что обращать особое внимание, и остановилось на соблюдении мер безопасности. Отдельно рассмотрены особенности выполнения задач.

Украинские миротворцы на вертолетах Ми-24 будут выполнять задачи по патрулированию западных и северных границ страны, проведению воздушной разведки маршрутов движения войск ООН в Кот-д'Ивуаре, сопровождению конвоев в отдаленные пограничные районы. Кроме этого, экипажи будут осуществлять авиационную поддержку наземных войск ООН в проведении операций.

Справка. Республика Кот-д'Ивуар граничит на севере с Мали и Буркина-Фасо, на востоке – с Ганой, на западе – с Либерией и Гвинеей, на юге омывается Гвинейским заливом. Еще до 1986 года название страны официально переводилось на разные языки в значении Республика Берег Слоновой Кости. В этой стране воссоединены разновидности культур и народов. Основную часть территории Кот-д'Ивуара занимает волнистая равнина, которая постепенно повышается от побережья на север и переходит в плато высотой более 400 м над уровнем моря. На северо-западе расположены крупные горные массивы Дан и Туру с глубокими ущельями. Высшая точка – гора Нимба (1752 м). На юге республики тянутся влажные тропические леса с вечнозелеными породами деревьев, на севере – листопадные породы.