Министр обороны утвердил план действий по предупреждению коррупции

Об этом рассказал начальник военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины – начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины генерал-майор Александр Дублян во время брифинга в Украинском национальном информационном агентстве УКРИНФОРМ.

По его словам, искоренение фактов взяточничества, злоупотреблений и незаконного завладения военным имуществом стоит сегодня на первом месте в работе Военной службы правопорядка.

– Министром обороны Украины утвержден План действий по предупреждению и противодействию коррупции в МО Украины и ВС Украины. При этом большинство мероприятий этого плана поручено выполнять Военной службе правопорядка и структурным подразделениям МО Украины, осуществляющим контрольные функции – отметил генерал-майор Александр Дублян.

– Выполнение мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в частности осуществляется путем проведения проверок состояния правопорядка и соблюдения антикоррупционного законодательства в воинских частях комиссиями от органов управления ВСП. Также проводится проверка фактов нарушений, изложенных в обращениях к руководству МО Украины, должностным лицам ВС Украины, в частности – по телефонам «горячей линии», – отметил генерал-майор Александр Дублян.

Также ВСП оказывает практическую помощь командирам по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а в необходимых случаях – вносит представление об устранении нарушений закона.

В своей деятельности ВСП активно сотрудничает с прокуратурой Украины, другими правоохранительными органами, структурными подразделениями МО Украины (и в первую очередь – с Департаментом внутреннего аудита и финансового контроля МО Украины), командованиями военных частей всех уровней, общественными организациями и отдельными гражданами. В частности, направлено в другие правоохранительные органы 66 материалов о выявленных преступлениях, которыми был причинен ущерб государству на общую сумму более 7,5 млн грн и 1 млн 200 тыс. долларов США, а также финансовых нарушениях на сумму более 21 млн грн.

По результатам их рассмотрения в Единый реестр досудебных расследований в 2013 году внесено 31 преступление. При этом на виновных должностных лиц налагаются строгие дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения с военной службы.

За этот год подразделениями по борьбе с коррупцией ВСП проведено 662 профилактических мероприятия и 97 комплексных проверок воинских частей (учреждений). Подготовлены и внесены 150 представлений командирам воинских частей, должностным лицам предприятий и учреждений для устранения нарушений закона, причин и условий им способствующих.

За 6 месяцев 2013 года составлено 19 протоколов о совершении административных коррупционных правонарушений в отношении должностных лиц МО Украины и ВС Украины, что составляет 38% от общего количества (50 протоколов, за соответствующий период прошлого года – 76).

В свою очередь директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины Максим Гольдарб поставил ударение на том, что основная часть выявленных нарушений была совершена в предыдущие годы. Стоит также добавить, что Департамент внутреннего аудита и финансового контроля, как и Военная служба правопорядка подотчетны только министру обороны Украины Павлу Лебедеву, который в свою очередь держит вопрос борьбы с коррупцией на личном контроле.

– Сегодня позиция Павла Лебедева заключается в том, что коррупционные деяния и другие правонарушения нужно предотвращать и работать на опережение, этого он требует от нас, – отметил Максим Гольдарб.

Также в этом году впервые начаты такие формы внутреннего аудита, как разработка первичных возможных рисков, которые есть в деятельности соответствующего военного подразделения и могут привести к коррупционным злоупотреблениям.

Только с начала этого года Департаментом были выявлены нарушения более чем на 120 млн грн. Это потери, которые тяжело вернуть, но 20 млн уже были возвращены и наказано, в том числе и уволено с военной службы определенное количество виновных в этом должностных лиц.

По указанию министра обороны Украины ни один платеж не будет происходить в системе министерства, пока аудиторы и финансовые эксперты не определят, что он законный и обоснованный. Это еще раз говорит о том, что Павел Лебедев занимает четкую позицию на недопущение правонарушений.

Отдельно Максим Гольдарб заявил, что благодаря деятельности Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны решением суда оборонному ведомству возвращено около 30 тысяч квадратных метров жилой площади для военнослужащих.

– Таким образом, мерами в сфере предотвращения и противодействия, принятыми в первом полугодии 2013 года, удалось стабилизировать ситуацию на уровне, который не позволяет коррупционным проявлениям и другим нарушениям законодательства существенно влиять на достижение Министерством обороны Украины определенных целей и выполнение планов реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, – отметил Максим Гольдарб.