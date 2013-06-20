В Донецкой области более 300 школьников овладеют основами военного дела

Чтобы оценить боевой дух юношей и девушек к ним пожаловали гости из числа офицеров Донецкого областного военкомата и представители местных органов самоуправления.

– Наши подопечные, в основном, являются воспитанниками военно-спортивных клубов и учебных заведений с усиленной физической подготовкой. Этим летом нашу школу мужества пройдут не менее 300 представителей Донецкой области, а также жители Луганской и Винницкой областей, – рассказала куратор проекта, начальник управления по делам семьи и молодежи и международных связей Донецкого городского совета Ольга Цесельская.

К занятиям со школьниками привлекли ветеранов военной службы и участников войны в Афганистане, среди которых Сергей Лобков и Александр Пищулин. А руководство военно-патриотическим лагерем поручили офицеру запаса и мастеру спорта Андрею Лихацкому.

– Приоритетами в воспитании будущих защитников Отечества я определил моральную готовность победить в любом деле, укрепление их духа. Ведь, как говорили китайские философы, сначала закалите душу, а уже потом – наполни силой мышцы, – рассказал начальник лагеря Андрей Лихацкий.

Заместитель начальника Донецкого областного военкомата подполковник Николай Шарий пообщался с ребятами на предмет дальнейшей службы в армии в качестве офицера или воина-контрактника. Оказалось, что каждый второй связывает свою жизнь с военной службой. При этом 80% из потенциальных военнослужащих Вооруженных Сил Украины готовы выполнять обязанность только в высокомобильных десантных войсках.

Для лучшего усвоения учебного материала, практическая подготовка проводится на военном полигоне и на строевом плацу. Также будет организован ряд посещений воинских частей, где подростки подробно ознакомятся с организацией службы.

Во время первого общего построения подростки заслушали торжественные речи почетных гостей и кураторов проекта. Представитель православного духовенства отец Роман благословил этот социальный проект и провел первый урок по специальной дисциплине «духовное мужество».