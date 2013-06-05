Военные медики "вооружаются" новейшими системами диагностики и лечения

Десять лет ждали специалисты Клиники хирургии сердца и магистральных сосудов Военно-медицинского клинического центра Западного региона на инновационное оборудование по диагностике и лечению профильных заболеваний. И только недавно за средства Министерства обороны Украины была закуплена, установлена и налажена уникальная в своем роде рентгенохирургическая ангиографическая система Toshiba Infinix CC-i/FPD.

Как сообщил начальник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии подполковник медицинской службы Роман Павчак, уже за первую рабочую неделю на ней врачи отделения выполнили 7 коронарографий, 2 артериографии нижних конечностей, 1 церебральную артериографию, а также лечебные вмешательства - эмболизацию артерио-венозной мальформации лица, баллонную ангиопластику со стентированием коронарной артерии.

- Мы давно мечтали выйти на принципиально новый уровень предоставления медицинских услуг в нашем отделении. Поэтому учились и проходили стажировку не только в ведущих клиниках нашей страны, но и в Республике Польша и Российской Федерации. Эта система позволяет выполнять высокоспециализированные нетравматические рентгенконтрастные методы обследования сердечно-сосудистой системы и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рентген-контролем. Теперь мы можем выполнить, например, аортографию, артериографию, флебографию, лимфографии и, конечно же, "золотой стандарт" диагностики ишемической болезни сердца - коронаровентрикулографию, - отметил начальник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии, подполковник медицинской службы Роман Павчак.

По словам хирурга, теперь в отделении значительно расширился диапазон лечебных вмешательств. Будет выполняться стентирование не только коронарных артерий, но и почечных, сонных или других периферических артерий, эндопротезирование аневризм аорты, эмболизация сосудов при свищах или опухолях, селективная катетеризация артерии для медикаментозной терапии или химиотерапии, имплантации кава-фильтра, ангиопульмонография.

- За счет совершенствования рентген-аппаратуры и программного обеспечения система Toshiba Infinix CC-i/FPD, есть возможность получать качественную информацию при уменьшенном использовании рентген-контрастных препаратов. А операции в основном выполняются не через обычные разрезы, а через проколы кожи, с минимальной травматизацией. В некоторых случаях возможно даже амбулаторное выполнение таких вмешательств, - отметил подполковник Роман Павчак.

Принятие на "вооружение" военными медиками Западной Украины этой новой системы является важным еще и потому, что эндоваскулярная хирургия, в общем, требует дорогостоящего оборудования и рентген-конрастных препаратов, не всегда по карману не только военнослужащим и военным пенсионерам, а и гражданам . Поэтому идя на встречу своим пациентам руководство Центра пытается помогать им, частично компенсируя стоимость инструментария и необходимых контрастных жидкостей. Кроме того, аппаратура позволит военной медицинском учреждении укрепить свои позиции на рынке медицинских услуг, так как возможности рентген-эндоваскулярной хирургии с каждым годом только растут - появляются новые и совершенствуются существующие инструменты, увеличивается количество заболеваний, при которых возможно выполнение таких диагностических и лечебных вмешательств.