Глава государства держит на личном контроле выполнение своего поручения

Виктор Янукович держит на личном контроле выполнение Правительством решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам противодействия угрозам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом Глава государства сказал во время выступления перед участниками тактико-специальных учений по применению сил и средств Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных Сил Украины при проведении поисково-спасательной операции, прошедшие в Сумской области.

Как отметил Виктор Янукович, Правительство должно усовершенствовать механизм учета и обновления материальных ценностей государственного резерва, используемых Вооруженными Силами Украины во время участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Срок выполнения этого поручения истекает, я держу этот вопрос на контроле, - подчеркнул Президент Украины