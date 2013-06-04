В военных вузах началась работа Государственной экзаменационной комиссии

Во время пленарного заседания личному составу университета были представлены члены ГЭК, заслушаны доклады о готовности университета и степени подготовленности выпускников к государственной аттестации. Кроме этого были доведены задания Государственной экзаменационной комиссии по аттестации выпускников университета 2013 года.

В течение работы ГЭК государственную аттестацию пройдут 267 будущих офицеров. Из них 34 выпускника получат дипломы магистра, 204 - дипломы специалиста, а 29 - дипломы бакалавра. Так на получение золотой медали претендует 1 выпускник и 12 - на получение диплома с отличием. Также среди выпускников 57 военнослужащих заочной формы обучения, 280 курсантов - бакалавров, (из них 23 - кандидаты на получение диплома с отличием).

- Впереди - государственные экзамены, при которых выпускники будут доказывать свою профессиональную пригодность для выполнения нелегких офицерских обязанностей, - отметил генерал-майор Иван Теребуха. - Государственная экзаменационная комиссия подведет итоги многолетней кропотливой совместной деятельности большого коллектива командиров и преподавателей, наставников и воспитателей, которые вложили частичку своего сердца в общее дело подготовки выпускников.

А в в Житомирском военном институте им. С.П. Королева Национального авиационного университета начальник института генерал-майор Юрий Даник и председатель Государственной экзаменационной комиссии полковник Олег Черняк провели заседание с руководящим и научно-педагогическим составом военного института и встречу с курсантами-выпускниками.

Во время торжественного митинга председатель Государственной экзаменационной комиссии поздравил личный состав учебного заведения с началом работы ГЭК и пожелал собранности, уверенности, успехов и достижения высоких результатов при сдаче экзаменов и защиты квалификационных работ. Закончились торжества праздничным концертом с участием курсантов и студентов военного института.