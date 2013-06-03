Воины-десантники принимают активное участие в сдаче донорской крови

Только за этот год медицинский персонал выездной бригады Днепропетровского банка крови уже второй раз побывал у десантников, собрав для нужд больных детей более 40 литров крови.

Сегодня в благотворительной акции по сдаче крови приняли участие более ста военнослужащих соединения. По традиции одними из первых, кто выступил в качестве донора, был руководящий состав соединения во главе с командиром бригады полковником Юрием Содоль.

Как отметил командир бригады полковник Юрий Содоль, к сдаче крови привлекались военнослужащие только по собственному желанию.

- Как утверждают ученые, позитивный настрой и уверенность могут создать небольшие чудеса. Надеемся, что качества, которые присущи десантникам - мужество, храбрость, умение не останавливаться перед трудностями - передадутся с нашей кровью маленьким пациентам и помогут им в борьбе с болезнью, - отметил полковник Юрий Содоль.

Врач-трансфизиолог Зинаида Фомушкина отметила, что во время работы в соединении медицинский персонал выездной бригады Днепропетровского банка крови использует только одноразовые системы:

- Перед сдачей крови все доноры обязательно проходят осмотр у врача-терапевта, где осуществляется замер их артериальное давления. И, если у нас возникают хотя бы некоторые сомнения относительно удовлетворительного состояния здоровья донора, мы ему отказываем, - рассказала врач.

Каждый из военнослужащих сегодня сдал от 200 до 400 миллилитров крови, после чего командование части предоставило им время для восстановления сил.