В Житомире завершились военно-спортивные соревнования "Журналисты защищают Отечество"

В мероприятии приняли участие более 50 представителей средств массовой информации. По прибытии на полигон они были разделены на 4 команды. После избрания капитанов к каждой из команд прикрепили двух инструкторов из числа военнослужащих.

Перед началом ведения "боя" с использованием комплексной лазерной системы имитации боя MILES против охранников условных объектов (роль охранников выполняли военнослужащие), на ловкость были проверены капитаны команд, которым пришлось преодолеть водную преграду с помощью альпинистского снаряжения. В упорной борьбе в финал вышли две команды. Поединок между ними показал, что "телевизионщики" были ловкими, и в итоге они заняли первое место.

По словам руководства 95-й отдельной воздушно-десантной бригады, такие соревнования уже стали традиционными. Выезды представителей СМИ накануне своего профессионального праздника на Житомирский полигон проводятся ежегодно, и в полевых условиях представители масс-медиа не на словах, а на себе могут почувствовать особенности военной службы.

- В Центре подготовки всегда рады журналистам. Командование части делает все возможное, чтобы этот день в армии журналисты провели с удовольствием и поняли, какая она, военная служба, на самом деле, - отметил заместитель командира 95-й отдельной воздушно-десантной бригады по воспитательной работе подполковник Александр Ищенко. - Впечатлений журналистам добавляет комплексная лазерная система имитации боя MILES. Она позволяет определить, кто из участников поединка остался жив, а кто был условно поражен. Так мы приближаем экскурсию в войска к боевым условиям, - подчеркнул подполковник Александр Ищенко.