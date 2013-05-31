В Либерии миротворцев наградили медалями ООН
16:49, 31 мая 2013Армия
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Военнослужащие 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Республике Либерии приняли участие в торжественном собрании по случаю награждения медалями ООН «За службу миру» офицеров штаба военных наблюдателей Организации.
В мероприятии, которое проходило в штаб-квартире Миссии ООН, что в городе Монровия, принимали участие руководящий состав государства, Миссии, чиновники иностранных дипломатических представительств и командиры представленных там воинских подразделений.
После традиционных военных приветствий специальный представитель Генерального секретаря ООН в Либерии Карин Ландгрен поблагодарила виновников праздника за их важную миссию мира.
– Мы все – представители одного международного сообщества, которое несет стабильность и развитие, выражаю благодарность Вам за проведенную во многих областях Миссии работу, благодаря чему нами принимались правильные решения, – отметила Карин Ландгрен.
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