В Либерии миротворцев наградили медалями ООН

В мероприятии, которое проходило в штаб-квартире Миссии ООН, что в городе Монровия, принимали участие руководящий состав государства, Миссии, чиновники иностранных дипломатических представительств и командиры представленных там воинских подразделений.

После традиционных военных приветствий специальный представитель Генерального секретаря ООН в Либерии Карин Ландгрен поблагодарила виновников праздника за их важную миссию мира.

– Мы все – представители одного международного сообщества, которое несет стабильность и развитие, выражаю благодарность Вам за проведенную во многих областях Миссии работу, благодаря чему нами принимались правильные решения, – отметила Карин Ландгрен.