В Десне тысяча триста юношей приняли военную присягу

В торжествах приняли участие представители командования учебного центра и учебных воинских частей.

Во время торжественного митинга курсантов с выдающимся событием в их жизни поздравили заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки генерал-лейтенант Юрий Борискин и начальник 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорь Танцюра, заместитель председателя организации солдатских матерей Украины Нина Лисогор, представители органов местной власти.

В своем выступлении генерал-лейтенант Юрий Борискин отметил, что в строю - лучшие представители украинской молодежи. Он приказал командирам воинских частей беречь молодых защитников Отечества и всячески им помогать овладевать военной наукой.

От имени командования учебного центра полковник Игорь Танцюра пожелал молодому пополнению добросовестно изучать военное дело и образцово выполнять свой воинский долг.

В учебном центре готовят младших специалистов по 80 специальностям. Более 60% учебной программы рассчитано на занятия на полигоне, где создана универсальная база. Здесь есть возможность выполнять стрельбы из всех видов стрелкового оружия и вооружения танков и боевых машин пехоты.

Заместитель председателя организации солдатских матерей Украины Нина Лисогор вручила каравай на украинском рушнике и икону Пантелеймона Целителя, украшенную камнями янтаря одному из командиров воинских частей. Завершился ритуал принятия военной присяги прохождением торжественным маршем всего молодого пополнения учебного центра, после чего молодые солдаты получили освобождение.

Присяге предшествовал курс первичной общевойсковой подготовки во время которого молодые солдаты осваивали начальные знания по военным дисциплинам. Кандидатов на обучение по конкретным специальностям тщательно отбирали. Во время курса молодого солдата офицеры изучали личные дела призывников и проводили собеседования с ними, чтобы определить предпочтения и способности каждого будущего младшего специалиста. Перед принятием присяги солдаты-новобранцы впервые в жизни стреляли из боевого стрелкового оружия. Они выполняли упражнение начальных стрельб из АК-74 и закончили курс индивидуальной подготовки молодого пополнения, длился почти месяц.

Уже с 1 июня у курсантов начинается плановое четырехмесячный обучения, во время которого юноши овладеют военными специальностями Сухопутных войск, а затем продолжат свою службу в воинских частях Вооруженных Сил Украины.