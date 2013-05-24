Состоялось заседание наблюдательного совета благотворительного фонда для военнослужащих

Члены Наблюдательного совета фонда рассмотрели вопрос предоставления финансовой помощи на лечение членов семей военнослужащих и работников ВС Украины. Символично, что заботой о военных вместе с нынешним занимается и бывший министр обороны, а ныне народный депутат Украины, генерал армии Украины Александр Кузьмук, который является членом Наблюдательного совета фонда.

Министр обороны Украины Павел Лебедев, обращаясь к присутствующим на заседании, напомнил, что фонд создан именно для оказания помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины в экстренных ситуациях, в первую очередь – связанных со здоровьем, когда человек остается один на один со своей проблемой. И задача фонда состоит в том, чтобы в такой ситуации оказывать действенную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. В случаях, когда в соответствии с законодательными нормами государство не имеет права выделять финансовый ресурс для предоставления соответствующей помощи. Фонд был основан в этом году по личной инициативе министра обороны Украины, его цель – в критический момент спасти жизнь военнослужащему.

– Опыт деятельности благотворительного фонда в отдельных регионах показал, что помощь людям необходима. Помощь эффективная и желанная. Поэтому наблюдательный совет фонда вышел с инициативой по распространению опыта оказания помощи в Вооруженных Силах по всей Украине, – сообщил Павел Лебедев.

Сегодня фонд наполняется за счет спонсорской помощи. Основным источником поступления средств в него являются благотворительные взносы украинских граждан. Было сообщено, что только за три месяца существования на счет фонда уже поступил миллион гривен. Поэтому члены наблюдательного советов решили распределить часть этих средств среди первой группы военнослужащих и работников ВС Украины, которые требуют предоставления неотложной медицинской помощи и проведения сложных операций членам их семей.

Временно исполняющий обязанности директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Игорь Данильчук во время заседания правления общественной организации «Фонд Защитник Отечества – Спасатель» предоставил медицинское обоснование необходимости материальной помощи тем членам семей военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении, и которым для этого не хватает собственных средств.

– Очень положительно, что этот фонд по инициативе Минобороны Украины был создан, – сказал он. – И средства, которые к нему поступают, действительно направляются на решение проблем, которые люди не способны решить самостоятельно. Решением правления, в частности, выделяются средства на лечение детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом, проведение сложных дорогостоящих операций и т.п. Уверен, что люди, которым помогает фонд, всегда будут благодарны наблюдательному совету фонда и лично министру обороны Павлу Валентиновичу Лебедеву за «Фонд Защитник Отечества – Спасатель», – подчеркнул полковник медицинской службы Игорь Данильчук.

Во время заседания Наблюдательного совета общественной организации «Фонд Защитник Отечества – Спасатель» были озвучены и первые его результаты.

Мог ли тогда знать подполковник Вячеслав К., что обычный визит к стоматологу обернется для него страшной трудно излечимой болезнью. В течение шести лет офицер самостоятельно боролся с недугом, и лишь недавно благодаря благотворительной программе «Спаси жизнь» общественной организации «Фонд Защитник Отечества – Спасатель» он получил материальную помощь на лечение и надежду на выздоровление.

За плечами подполковника Вячеслава К. ратная служба в разных уголках Украины, где он проходил службу на должностях от командира взвода до командира батальона. После окончания Национального университета обороны Украины занимает должность старшего офицера одного из отделов штаба управления 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

– С созданием в Днепропетровске регионального экспертного совета в рамках реализации программы «Спаси жизнь» общественной организации «Фонд Защитник Отечества – Спасатель» началась целевая работа среди военнослужащих и членов их семей. Приятным является тот факт, что всего за несколько месяцев нашей работы появились реальные результаты, – отметил Председатель регионального экспертного совета полковник Александр Супрун.

В свою очередь подполковник Вячеслав К. добавил, что благодаря таким людям, как министр обороны Украины Павел Лебедев, и другим неравнодушным, военнослужащие смогут рассчитывать не только на собственные силы в борьбе со своими проблемами, а и на помощь общественной организации «Фонд Защитник Отечества – Спасатель».

– Когда человек встречается с несчастьем, на помощь приходит врач, делая операцию. Он спасает человеку жизнь, но без соответствующего дальнейшего медикаментозного лечения, послеоперационной поддержки, к сожалению, человек все равно может не преодолеть болезнь. Именно в этот экстремальный период и необходима действенная помощь, которую будет предоставлять «Фонд Защитник Отечества – Спасатель». Это и выделение средств на приобретение дорогостоящих медикаментов, проведение специального послеоперационного лечения. Ведь часто у людей на это просто не хватает денег, – отметил министр обороны Украины. – Поэтому главное назначение фонда – помогать спасать человеческие жизни.