В вооружении ВСУ проведена тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Учения проходили во взаимодействии с Управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, отделом по вопросам чрезвычайных ситуаций Ичнянской районной госадминистрации под общим руководством начальника вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея Котляра.

На тренировках присутствовали командиры воинских частей, где хранятся взрывопожароопасные предметы и вещества Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, а также частей непосредственного подчинения вооружения Вооруженных Сил Украины и тыла Вооруженных Сил Украины.

События разворачивались на технической территории военной части, где по легенде террористы после перестрелки с охраной подожгли траву вблизи склада с боеприпасами.

На укрощение огня были брошены все силы – пожарные танки, машины, ИМР и даже пожарный поезд. Пока пожарные боролись с огнем, население полностью эвакуировали и оказали первую медицинскую и психологическую помощь.

По словам начальника отдела живучести и взрывопожаробезопасности – заместителя начальника Управления живучести арсеналов, баз и складов вооружения Вооруженных Сил Украины: «Главной задачей личного состава указанного арсенала и других воинских частей, где хранятся взрывопожароопасные предметы, является не ликвидация последствий пожара, а ее предупреждение. С этой целью и проводятся подобные учения».

По завершению тренировок начальник вооружения генерал-майор Сергей Котляр лично поблагодарил всех присутствующих офицеров, военнослужащим срочной службы и всех, кто оказал помощь в подготовке и проведении тренировок.