На территории базы украинских ВМС прошли учения по ликвидации пожара

Учения проходили под руководством командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина. К участию в учениях привлекались техника и личный состав частей гарнизона и отделения пожарно-спасательной службы Евпаторийского городского управления ГУ ГСЧС Украины.

Сразу после возникновения условной чрезвычайной ситуации было организовано оповещение личного состава. Специалисты группы разминирования провели разведку местности на территории технической площадки на предмет выявления взрывоопасных предметов и веществ. Далее на объект оперативно прибыли пожарные машины и военнослужащие пожарного подразделения воинской части, которые приступили к локализации места возникновения пожара. Для того чтобы огонь не перекинулся на другие сооружения, землю по периметру вокруг склада вспахали с помощью трактора. Для усиления охраны технической территории на место ЧП прибыл личный состав взвода охраны ПВМБ под командованием мичмана Александра Рябченко. Одновременно была проведена эвакуация личного состава и уцелевшего имущества. Военнослужащим, которые «пострадали» при пожаре, была оказана первая медицинская помощь, после чего они были эвакуированы.

По словам командира ПВМБ капитана 1 ранга Владимира Догонова, вопросы пожарной безопасности являются чрезвычайно актуальными в условиях крымской жары.

– В ходе тренировки спасатели и личный состав Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины подтвердили свою способность к выполнению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Особое внимание при этом уделялось тренировке личного состава и организации совместных действий службы пожарной безопасности военной части и пожарно-спасательных подразделений Евпаторийского городского управления ГУ ГСЧС Украины, – отметил капитан 1 ранга Владимир Догонов.