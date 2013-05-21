Герою Советского Союза Ивану Афанасьевичу Калиберде исполнилось 93 года

Много наград украшают грудь Ивана Афанасьевича: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I-й степени, ордена Богдана Хмельницкого II-й и III-й степеней, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За освоение целинных земель», «За безупречную службу» I-й степени и другие. А еще он является Почетным работником прокуратуры Украины. И каждая награда, каждое звание, безусловно, являются для него дорогими. Кстати, в мае 2010 года он был одним из двух Героев Советского Союза в составе украинской делегации ветеранов Великой Отечественной войны, которая посетила 9 мая парад на Красной площади (г. Москва), посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Годы быстро проходят, но Иван Афанасьевич Калиберда будто не замечает их непрерывного бега. Он всегда подтянутый, жизнерадостный и полный сил. Сегодня двери скромного однокомнатного жилища именинника не закрываются ни на минуту – желающих поздравить ветерана много. В частности, выразить искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия прибыли лично начальник Львовского гарнизона – начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук и временно исполняющий обязанности командующего Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Ганущак.

– Каждый год, прожитый нашими ветеранами, сам по себе является подвигом и примером жизнелюбия, самоорганизации и стремления быть полезным обществу. Ведь на примере Ивана Афанасьевича, его неутомимости, трудолюбия и преданности военному делу мы готовим новых защитников Отечества, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

По биографии Ивана Афанасьевича Калиберды можно изучать историю целого поколения, обожженного пламенем Великой Отечественной войны. Иван был десятым ребенком в крестьянской семье. Семья жила в селе Великий Бурлук на Харьковщине. Ему едва исполнилось десять лет, как ушла из жизни мама. Впоследствии пришлось пройти через страшный голод, который царил в Украине. Это были ужасные времена. Однако он выжил. Приют находил у старших братьев Елисея и Петра, лаской согревали сестры Клава, Анастасия, Мария.

Война началась, когда Ивану исполнился 21 год. К тому времени он уже был курсантом Ленинградского военно-инженерного училища им. А.Жданова. Направления на передовую долго ждать не пришлось – в октябре молодой офицер уже командовал взводом отдельного саперного батальона на Северо-Западном фронте. Говорят, саперы не имеют права на ошибку. Но, кроме того, они еще и постоянно находится в авангарде: разминирование, наведение переправ, дорог – все это и приходилось делать офицеру и его подчиненным.

Иван Калиберда прошел войну от самого начала и до победного конца. Особенно памятным является для него форсирования Днепра. Красноармейская газета 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» №257 за 1943 год в заметке фронтового корреспондента «Под ливнем огня» писала:

«Командир вызвал лейтенанта Ивана Калиберду и сказал: «Вы – командир первого десанта. Вам нужно первыми переправиться на правый берег». Лейтенант коротко ответил: «Есть, будет выполнено!». Ливень огня обрушивался на первый паром, но он шел по намеченному курсу. И достиг берега. Только не пришлось ступить на правый берег командиру десанта. Его боевые друзья, вступив на правобережье, похоронили тело своего командира на заветном берегу. Героя нет в живых ...».

Фронтовой корреспондент допустил ошибку: офицер-сапер Иван Калиберда выжил, хотя и был на грани гибели. Тогда, 29 сентября 1943 года, в селе Солошино Полтавской области, он возглавил первый понтон, который прошел сквозь ураганный огонь фашистов и высадил на вражеский берег первую волну наших бойцов. В том бою лейтенант получил тяжелое сквозное пулевое ранение в грудную клетку. Друзья вынесли его на руках из-под огня и отправили в госпиталь. Однако через несколько месяцев он вернулся в строй. На груди молодого офицера ярко сверкала Звезда Героя Советского Союза: так высоко оценило государство мужество Ивана Калиберды.

Пять тысяч километров фронтовых дорог остались у офицера за плечами. И практически все время он был на передовой: Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра... Он видел войну такой, какой она была на самом деле: ужасной и безжалостной, с победами и горечью потерь.

После окончания войны, в звании старшего лейтенанта, Иван Афанасьевич не покинул военной службы, а наоборот, связал свою жизнь с ней, считая ее делом всей своей жизни. В 1954 году он окончил Военно-юридическую академию и долгое время работал в органах военной прокуратуры. В частности, исполнял обязанности помощника военного прокурора Прикарпатского военного округа.

В запасе полковник юстиции Иван Афанасьевич Калиберда не покинул активного образа жизни. Он работал начальником Музея истории войск Прикарпатского военного округа, адвокатом юридической консультации, руководителем начальной военной подготовки юношей в средней школе №34 города Львов, инженером по кадрам научной библиотеки им. Стефаника. Иван Калиберда до сих пор является постоянным желанным гостем в прокуратуре Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Приходит он туда не только на праздники. Многие из работников Фемиды являются его воспитанниками. С ветераном юристы обсуждают актуальные проблемы, делятся новостями, планами на будущее, обращаются за советом.

Приказом министра обороны Украины полковник в отставке Иван Калиберда зачислен Почетным солдатом отдельного инженерного полка, дислоцируется в городе Самбор, а решением Великобурлукского сельского совета Герой Советского Союза за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи присвоено звание «Почетный гражданин поселка Великий Бурлук», что на Харьковщине.

Иван Афанасьевич много читает, пишет статьи на историческую тематику, а еще печатает в нескольких изданиях воспоминания о прошлом.

– Мы, ветераны войны, завещаем детям и внукам свою неугасимую память о подвиге нашего поколения. Завещаем беречь мир на земле, всегда быть готовыми грудью заслонить Отечество от огня и смерти, – отмечает Иван Афанасьевич Калиберда.