В Минобороны разрабатываются механизмы решения жилищной проблемы военных

– На сегодня проведена инвентаризация и паспортизация всех объектов, строительство которых не завершено. Ведется работа по доработке законодательной базы, которой будет упорядочен вопрос застройки земель Минобороны. В частности, готовится проект постановления Кабинета министров, который урегулирует привлечения внебюджетных средств в строительство незавершенных объектов, – отметил Владимир Можаровский.

Он сообщил, что объекты строительства жилья для военнослужащих разделены на 3 категории в соответствии со степенью их готовности. 1 категория – это объекты с готовностью 80-90%, которые будут достраиваться за бюджетные средства и максимально быстро можно ввести в эксплуатацию (9 объектов на 257 квартир). 2 категория – это 22 объекта со степенью готовности 40-60%, достройка которых будет проводиться с привлечением внебюджетных средств. При этом доля квартир Минобороны будет определяться стоимостью самого объекта, земли и подключения коммуникаций. 3 категория – это объекты с низкой степенью готовности, расположенные на территориях, привлекательных для инвесторов.

– Также в этом году планируется урегулировать механизм реализации недвижимого военного имущества вместе с земельными участками, на которых оно расположено, – сообщил Владимир Можаровский.

Он отметил, что имущество будет реализовываться уполномоченными структурами через продажу на публичных аукционах. Средства от реализации будут направлены на финансирование программ реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, строительство и приобретение жилья, выплату военнослужащим денежной компенсации за неполученное жилье, решение других социальных проблем.

– Также в Министерстве обороны продолжается работа по приведению тарифов в казармах улучшенной планировки в соответствии с общепринятыми. Это позволит урегулировать оплату за коммунальные услуги и энергоносители в переоборудованных под жилье зданиях и казармах. В ближайшее время этот вопрос будет решен, – сообщил заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата.

Он добавил, что с целью дополнительного финансирования строительства жилья для военнослужащих в январе этого года министр обороны обратился в Кабинет министров Украины о выделении 300 млн грн. В настоящее время этот вопрос прорабатывается в органах исполнительной власти.