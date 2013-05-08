Войска и техника полностью готовы к шествию по Севастополю

"Войска и техника готовы к проведению 9 мая торжественного прохождения по улицам города-героя Севастополя в честь Дня Победы". Об этом вчера заявил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время проведения генеральной репетиции войск гарнизона в ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и 69-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Руководитель вида Вооруженных Сил Украины добавил, что командирами воинских частей, подразделений, командующими торжественного прохождения проведена огромная подготовительная работа.

- Техника готова, настроение у личного состава - боевое. Считаю, что Военно-Морские Силы Украины достойно продемонстрируют свою выучку и ветераны войны увидят надлежащую подготовку защитников нашего Отечества, - отметил вице-адмирал Юрий Ильин.

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, который также присутствовал на генеральной репетиции, отметил, что уровень подготовки войск возрос.

- В целом, как мне кажется, торжественное прохождение будет насыщенным. Всем очень понравилась техника, она давно не ходила по улицам города-героя Севастополя, поэтому всех поздравляю с тем, что мы возвращаемся к истокам проведения военного парада в Севастополе, - сказал глава города.

В ходе репетиции, проводившейся на улице Ленина и проспекте Нахимова в присутствии сотен зрителей из числа жителей и гостей Севастополя, состоялись прохождение торжественным маршем войск Севастопольского гарнизона - около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Внутренних войск МВД Украины, Государственной пограничной службы Украины и Черноморского флота России - а также прохождение боевой техники Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота России.

9 мая войска Севастопольского гарнизона осуществят торжественное прохождение после прохождения торжественным маршем ветеранов войны и Вооруженных Сил. Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины общей численностью свыше 700 военнослужащих будут представлены парадными расчетами из числа курсантов, офицеров Академии ВМС им. П.С.Нахимова, парадными расчетами корабельного состава флота, подразделений морской пехоты, Войск береговой обороны, учебного центра, подразделениями Воздушных Сил, а также флотскими почетным караулом, барабанщиками, группой знаменосцев, фанфаристы и линейными. В торжественном прохождении также участвовать парадные расчеты Внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Украинскую сторону на параде представят 4 бронетранспортера БТР-80, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 гаубицы 2А36 "Гиацинт" и 2 зенитных ракетных комплекса "Оса" Войск береговой обороны ВМС Украины.