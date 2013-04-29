Завершено боевое слаживание 3-й ротации вертолетного отряда миссии ООН в Конго

В течение трех недель подготовки кандидатами на должности пилотов отряда за 7 летных смен проведено 78 учебно-тренировочных полетов на вертолетах Ми-8 и Ми-24 с общим налетом более 40 часов. Летный состав совершил 67 прыжков с парашютом, офицеры боевого управления командного пункта отряда выполнили 115 визуальных наводок экипажей вертолетов на наземные цели. Два офицера получили допуск к практическому управлению экипажами.

Кроме того, на полигоне Широкий Лан успешно проведен пуск 10 противотанковых управляемых ракет «Штурм-В» и 100 неуправляемых авиационных ракет С-8КО. Также в воздухе выполнялась стрельба из авиационной пушки ГШ 2-30, с которой было совершено более 1200 выстрелов.

Учитывая горные условия службы в Демократической Республике Конго, были выполнены учебно-тренировочные полеты с отработкой взлета и посадки на площадку ограниченных размеров в Крыму на аэродроме Бельбек. Со всем личным составом отряда проводились занятия по огневой, строевой, инженерной, тактико-специальной подготовке. Проверялись знания автомобильной техники, практические навыки вождения в ходе 100-километрового марша.

По словам кандидата на должность командира вертолетного отряда полковника Андрея Когута, основной акцент в ходе боевого слаживания делался на летную подготовку пилотов и навыки на боевое применение авиационного вооружения, способы атак наземных целей с малых высот.

– Считаю, нам удалось сформировать коллектив отряда. Летный состав продемонстрировал практически свое мастерство на полигоне Широкий Лан, в Крыму на аэродроме Бельбек. Управление, наземные службы составили зачеты по военным дисциплинам, прошли психологическое тестирование, – отметил полковник Андрей Когут. – Все здесь по собственному желанию и прошли тщательный отбор. Фактически каждый кандидат на должности в 18 отряде – профессионал по своему направлению, поэтому понимает ответственность. Поэтому случайных людей в отряде нет, – подчеркнул офицер.

Одной из основных особенностей нынешней подготовки является усиление отряда 4 вертолетами Ми-8 и увеличение личного состава до 250 человек.

Планируется, что по плану подготовки сертификация 18-го отдельного вертолетного отряда пройдет в начале июня. Сама же ротация в Демократическую Республику Конго запланирована на конец июня.