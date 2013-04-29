Десантники выполнили более 2300 прыжков с вертолета и 120 прыжков с самолета

Осуществлению прыжков с парашютом предшествовала тщательная подготовка на воздушно-десантном комплексе, а непосредственно перед прыжком офицеры воздушнодесантной службы тщательно осмотрели парашюты десантников. Военнослужащие проходили через линию старта, где проверялись крепления их парашютных систем на порядок раскрытия парашютов. Как подчеркнул начальник воздушной подготовки майор Иван Шныр, служба в высокомобильных десантных войсках требует всегда быть в тонусе.

В рамках подготовки к ротным тактическим учениям военнослужащими 13-го отдельного аэромобильного батальона было совершено 120 прыжков с самолета Ан-26. Следует отметить, что десантирование с борта Ан-26 является несколько сложнее, чем прыжки с вертолета.

– Основным отличием является вдвое большая скорость – в среднем 300 километров в час, меньше интервал между отделением, а также существует вероятность схода десантников в воздухе, – рассказал заместитель командира – начальник воздушной службы подполковник Андрей Захаров.

Согласно программе боевой подготовки, специалисты могли совершить прыжок с грузовым контейнером ГК-30. Необходимо отметить, что в части было отработано десантирование грузов в малогабаритной таре ПДММ-47, ПДУР-47 с парашютной системой ОКС-4.

Наряду с опытными десантниками были военнослужащие, совершившие свой первый ознакомительный прыжок. Полковник Михаил Забродский отметил, что проходить службу по контракту в 95-й отдельной аэромобильной бригаде изъявляет желание много молодых людей. Во время прыжков в небе дебютировали более 30-ти молодых воинов контрактной службы.