Минобороны провело инвентаризацию объектов строительства жилья для военных

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко после вручения ордеров на получение постоянного и служебного жилья семьям ветеранов военной службы и военнослужащим Херсонского гарнизона.

По его словам, также ведется работа по доработке законодательной базы, которая урегулирует вопросы застройки.

– В частности, готовится проект соответствующего постановления Правительства, где будут определяться механизмы привлечения не бюджетных средств в объекты строительства, – сообщил Артуро Бабенко.

По словам заместителя Министра обороны Украины, все 168 объектов разделены на 4 категории в соответствии с их готовностью. В первую вошли объекты, которые готовы на 80-90% и в дальнейшем будут достраиваться за бюджетные средства. В частности, речь идет о 9 объектах на 257 квартир, которые максимально быстро можно достроить и ввести в эксплуатацию.

Вторая категория – это 22 объекта со степенью готовности 40-60%, достройка которых будет проводиться с привлечением не на бюджетные деньги. В этом случае доля квартир Минобороны Украины будет определяться стоимостью самого объекта, земли и подключения коммуникаций. К третьей категории отнесены недострои с низкой степенью готовности, но расположенные на привлекательных для инвесторов территориях. На данном этапе рассматриваются несколько вариантов их эффективного использования. В частности, изучаются вопросы о возможности передачи объектов частному инвестору с последующим определением доли квартир на нужды оборонного ведомства и органам местной власти – на компенсационной основе. Относительно четвертой категории, то в нее вошли так называемые перспективные объекты. Решения по каждому из них будут приниматься после детального изучения ситуации.

– В текущем году предусмотрено финансирование строительства 153 квартир для военнослужащих. Мы плодотворно сотрудничаем с Президентом и правительством в решении вопроса обеспечения военнослужащих жильем. В частности, министром обороны инициировано выделение правительством 300 миллионов гривен, что позволит построить дополнительно 1518 квартир, – отметил Артуро Бабенко.