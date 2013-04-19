На Днепропетровщине военнослужащие продолжили боевую стрельбу

– Данный перерыв в выполнении боевых стрельб из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» связан с освобождением военнослужащих срочной службы и двухнедельной подготовкой личного состава, прибывшего в соединение после завершения обучения в учебных подразделениях. Во время данных занятий военнослужащие составили зачеты на допуск к проведению практических стрельб на общую оценку «хорошо», – отметил начальник ракетных войск и артиллерии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск полковник Владимир Якуба.

Благодаря повышению темпов боевой подготовки и росту обученности личного состава проходит утилизация реактивных снарядов, срок годности которых подходит к концу.

– Несмотря на то, что значительная часть номеров боевого расчета выполняла нормативы по выполнению огневых задач впервые, боевые расчеты работают слаженно и четко, без нарушений правил безопасности, и по результатам боевых стрельб получили оценку «хорошо», – сообщил полковник Владимир Якуба.

Таким образом, в течение дня было использовано более 960 реактивных снарядов. Реактивно-артиллерийской батареей соединения в ходе плановых занятий по боевой подготовке с практическим выполнением боевых стрельб в течение мая месяца планируется потратить еще более 7000 реактивных снарядов.