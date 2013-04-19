В Херсоне военнослужащие и семьи ветеранов получили жилье

В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, принял участие заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко, представители местных органов власти и семьи военнослужащих Херсонского гарнизона.

Артуро Бабенко поздравил с новосельем 72 семьи военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил и заверил, что в Министерстве обороны Украины прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить социальные потребности людей в погонах.

Вручив смотровые ордера, заместитель Министра обороны перерезал символическую ленту и осмотрел новые квартиры военнослужащих, пообщался с членами семей военнослужащих, которые, в свою очередь, угостили его праздничным угощением.

После завершения осмотра Артуро Бабенко рассказал, что строительство этой жилой постройки было начато в 2007 году и осуществлялось в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством обороны Украины и частным предприятием «Еврокласс». А по стоимости строительных работ, то за это время из государственного бюджета целенаправленно было выделено более 21 млн гривен.

– Следующим объектом, сданным в эксплуатацию, будет дом в Житомире на 80 квартир, – отметил Артуро Бабенко. – Планируемый срок введения – 2-3 недели. Сейчас там завершают реконструкцию котельной, мощность которой будет увеличена.

Рассказывая о дальнейших перспективах строительства жилья для военнослужащих на юге Украины, Артуро Бабенко отметил, что за счет реконструкции жилищно-казарменного фонда в ближайшее время также планируется ввод в эксплуатацию 24-х квартирного дома в Белгород-Днестровском, 22-х квартирного дома в Николаеве и 14-ти квартирного сооружения в Котовске.

– Уже выделено около 3,5 млн гривен на строительство 142-х квартирного дома по улице Щорса в Одессе, а также разработана проектно-сметная документация и подготовлен участок под застройку 152-х и 396-ти квартирных домов в городе-герое, – сообщил начальник Южного управления капитального строительства Министерства обороны Украины Андрей Мироненко.