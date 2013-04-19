В Одессе состоялась торжественная отправка призывников на военную службу

От имени командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко призывников поздравил начальник штаба – первый заместитель командующего Южного ОК генерал-майор Игорь Федоров.

– Служба в армии является тяжелым и ответственным делом, к которому привлекают только лучших. Символично, что сегодня мы провожаем вас в ряды Вооруженных Сил из этого для каждого одессита святого места, которое символизирует преемственность многих поколений защитников Отечества, – отметил в своей речи генерал-майор Игорь Федоров.

Также в ходе торжеств к словам поздравления в адрес призывников присоединились и другие должностные лица. В частности, со словами напутствия к ребятам обратились заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Дмитрий Волошенков, одесский городской голова Алексей Костусев и награжденный четырьмя медалями «За отвагу» ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ефимович Прокофьев.

– Много десятилетий прошло с тех пор, как советские солдаты освободили страны Европы от коричневой чумы. И вот сегодня я имею честь обратиться к тем, кто вскоре станет в строй защитников нашего государства. Уверен, что вы не подведете нас и свой героический край, и с честью выполните воинский долг, – отметил фронтовик-орденоносец и пожелал призывникам ратной службы всегда быть начеку и защитить свое государство.

Стоит отметить, что в тот день в армию было торжественно отправлено более 30 жителей Одесской области, которые в дальнейшем будут служить в военной части, дислоцирующейся в Днепропетровской области. Всего в ходе нынешней весенней призывной кампании в ряды отечественного войска и других военных формирований Украины из области должно быть отправлено около 800 человек.