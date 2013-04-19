В Севастополь с визитом прибыли корабли Blackseafor

В период с 16 по 18 апреля корабли на пути к Севастополю провели ряд учений, в частности, по отражению воздушной обстановки, маневрированию, буксировке, передаче грузов на ходу, отражению атаки скоростной малоразмерной цели, контролю гражданской авиации, опросу и досмотру судна, тренировке по мониторингу и контролю судоходства и т.д.

В Севастополе моряки Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины встретили и обеспечили швартовку корвета ВМС Болгарии «Решительны», патрульного катера ВМС Грузии «Сухуми», большого десантного корабля Черноморского флота России «Новочеркасск», фрегата ВМС Румынии «Макелариу», фрегата ВМС Турции «Хейбельяда» и морского тральщика ВМС Украины «Черкассы» у причала бухты Куринная.

Согласно программе обеспечения визита состоялась протокольная встреча командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина с командования соединения кораблей Blackseafor. Руководитель вида Вооруженных Сил Украины выразил удовлетворение состоянием развития дружественных отношений в рамках соглашения Blackseafor.

– Blackseafor является очень важным соглашением, его практическая реализация способствует поддержанию мира и стабильности в Черноморском регионе, – отметил командующий ВМС ВС Украины во время встречи.

Вице-адмирал Юрий Ильин отметил готовность украинских ВМС к оказанию содействия по тем или иным вопросам во время стоянки в порту Севастополя, а также выразил надежду, что у военных моряков стран-участниц Blackseafor останутся самые лучшие впечатления и воспоминания о пребывании в этом городе-герое.

В свою очередь командир оперативного соединения Blackseafor капитан 1 ранга Хакан Гюнеш (Турецкая Республика) подчеркнул важность сотрудничества военных моряков для укрепления дружественных отношений и приобретения опыта взаимодействия, и поблагодарил украинскую сторону за теплый прием.

Протокольная встреча также состоялась в Севастопольской городской государственной администрации.

Экипажи кораблей Blackseafor во время пребывания в Севастополе будут иметь возможность осмотреть и культурные достопримечательности, а 20 и 21 апреля, с 14.00 до 18.00, корабли соединения будут открыты для посещения для жителей и гостей города Севастополя.

Как планируется, 23 апреля международное оперативное соединение Blackseafor покинет порт Севастополя с целью осуществления других мероприятий, предусмотренных планом активации.

Справка. Многонациональное соединение военно-морского сотрудничества Blackseafor является военно-морским (корабельным) соединением «по вызову», созданным в соответствии с «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», подписанным 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция). Основными задачами Blackseafor являются проведение операций по поиску и спасению, проведение гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли, и другие задачи, согласованные странами-участницами.

Апрельская активация 2013 года является двадцать первым развертыванием военно-морского соединения.

В 2013 году ВМС Украины, как планируется, будут в третий раз принимать командование соединением Blackseafor, которое осуществляется ротационным принципом.