Военный атташе России посетил Владимир-Волынский гарнизон
15:29, 19 апреля 2013Армия
5 0
На днях во Владимир-Волынском гарнизоне с рабочей поездкой находился военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Украине полковник Андрей Баранов.
Он посетил расположение 51-й отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. В сопровождении начальника Владимир-Волынского гарнизона, командира бригады полковника Владимира Яцкива почтенный дипломатический гость ознакомился с условиями повседневной жизни, быта и службы личного состава бригады. В музее Боевой славы ему рассказали об истории и боевом пути полка.
Военный атташе также ознакомился с трагической историей заключенных нацистского лагеря военнопленных «Nord-365 offlag», который размещался на современной территории бригады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter