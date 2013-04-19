Военный атташе России посетил Владимир-Волынский гарнизон

Он посетил расположение 51-й отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. В сопровождении начальника Владимир-Волынского гарнизона, командира бригады полковника Владимира Яцкива почтенный дипломатический гость ознакомился с условиями повседневной жизни, быта и службы личного состава бригады. В музее Боевой славы ему рассказали об истории и боевом пути полка.

Военный атташе также ознакомился с трагической историей заключенных нацистского лагеря военнопленных «Nord-365 offlag», который размещался на современной территории бригады.