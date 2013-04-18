На арсенале Сухопутных войск состоялось межведомственное тактико-специальное учение

Во взаимодействии с местными органами государственной власти и силами гражданской обороны личный состав арсенала Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где командиром майор Денис Пономарчук, практически отработал действия при отражении нападения на военный объект и локализации последствий диверсии – ликвидации пожара на технической территории арсенала, и оказание медицинской помощи и эвакуации раненых военнослужащих. Общее руководство мероприятием осуществлял заместитель командующего Сухопутных войск по логистике – начальник логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Юрий Толочный.

Всего в тактико-специальном учении были задействованы более 300 человек личного состава как Сухопутных войск ВС Украины, так и других силовых структур, более 25 единиц техники.

Практическое обучение проводилось в несколько этапов, на каждом из которых личный состав арсенала в соответствии со своими функциональными обязанностями отрабатывал определенный алгоритм действий, предусмотренный руководящими документами, по противодействию диверсиям и террористическим актам, локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

По словам генерал-майора Юрия Толочного, практическая отработка ряда серьезных элементов, вложенных в замысел тренировки, позволили командованию арсенала и командирам подразделений усовершенствовать профессиональные навыки по выявлению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, возможных террористических актов. В то же время – это и практическая проверка готовности и способности сил и средств военной части действовать по назначению, а также элемент подготовки арсенала к пожароопасному периоду.

– Уверен, что личный состав арсенала, как и представители других ведомств, получили ценные знания, хороший практический опыт. Тактико-специальные учения продемонстрировали, что взаимодействие командования арсенала с местными властями, другими силовыми структурами области является действенным, а совместно разработанные планы реагирования на ту или иную кризисную ситуацию – реальными, – отметил генерал-майор Юрий Толочный.