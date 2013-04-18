Украинские миротворцы в Либерии и Конго провели проверку аварийно-спасательных средств

– Спасатель в погонах должен грамотно и оперативно выполнить свою задачу, в частности оказать первую медицинскую помощь, эвакуировать пострадавших незамедлительно, – отметил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отряда полковник Сергей Ромицин. – Для этого во время подготовки мы шли от простого к сложному. Выполнили практические упражнения поисково-спасательных работ днем и ночью на суше, отрабатывая действия по безпарашутному десантированию с вертолета Ми-8 с помощью бортовой лебедки. Однако на этот раз тренировка была сложнее – над водной поверхностью.

После получения задания экипажи на Ми-8 вылетели в вероятный район прибрежной полосы Атлантического океана со спасательной парашютно-десантной группой на борту. В первую очередь пилоты должны были найти место нахождения пострадавших и начать спасательную операцию.

Спасатели отработали на практике десантирование специальной надувной лодки к тем, кто терпит бедствие на поверхности, десантирование в водолазном снаряжении на водную поверхность штурмовым способом с 5-метровой высоты во время движения вертолета, эвакуацию пострадавших на борт вертолета с помощью бортовой лебедки. В ходе десантирования осуществлялась последовательность совместных действий экипажа вертолета и спасателей. Каждому предстояло выполнить свою функцию, и от этого зависел успех всего мероприятия.

– Удержать вертолет на высоте в одном месте над водной поверхностью сложнее, чем например над джунглями, где можно привязаться к ориентиру – выбранной верхушке деревьев, – рассказывает заместитель командира 56-го отдельного вертолетного отряда подполковник Виталий Цапко. – Подъем пострадавших на борт осуществлялся с помощью бортовой лебедки, которыми оборудованы все Ми-8МТ отдельного вертолетного отряда. При этом следует уменьшить влияние на человека воздушных потоков, создаваемых вращающимися винтами.

В течение тренировки экипажи на вертолетах Ми-8 усовершенствовали навыки выполнения полетов при поисково-спасательных работах из режима висения над водной поверхностью днем, полеты в зону на предельно малых высотах.

После того как вертолет Ми-8 совершил посадку, украинские военные врачи 56 отдельного вертолетного отряда совместно с медицинскими специалистами пакистанского контингента отработали алгоритм действий при эвакуации пострадавших в лечебное учреждение.

А в Конго украинские миротворцы отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в этой африканской стране начали очередную проверку аварийно-спасательных средств на авиационной технике.

Работы проводятся специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отдельного вертолетного отряда на месте стоянки вертолетов Ми-24, в аэропорту города Гома. В частности, проверяются исправность аварийных радиостанций и автоматических приборов для принудительного открытия парашюта в воздухе, аварийно-спасательные запасы, используемые летным составом в случае экстренной посадки. Также будет осуществлена перекладка спасательных парашютов С-4У и ПН-58.

Как отметил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отдельного вертолетного отряда подполковник Валерий Сычев, в условиях выполнения задач Миссии ООН, в тяжелых условиях африканского климата и высокогорья особое внимание летного состава обращается на отработку практических действий в случае нештатных ситуаций.

Такая проверка аварийно-спасательных средств на вертолетах Ми-24 и проведение регламентных работ поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отдельного вертолетного отряда на каждом вертолете проводятся каждые три месяца.