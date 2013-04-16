В Днепропетровске и Симферополе стартовали курсы переподготовки для военнослужащих

Курсы переподготовки проводятся в Днепропетровском Национальном горном университете при «Центре маркетинговых технологий», а отбором кандидатов занимались работники Днепропетровского областного военного комиссариата.

Длительность курсов – 350 часов. Трехмесячное обучение пройдут военнослужащие, которые планируются к увольнению из рядов Вооруженных Сил Украины, а также с военнослужащими запаса.

Программа, кроме аудиторных лекций и семинаров, предусматривала проведение «круглых столов» и практических занятий с ведущими специалистами НГУ.

Практический опыт бывшим военнослужащим будут передавать заведующая кафедрой маркетинга Днепропетровского Национального горного университета доктор экономических наук, профессор Татьяна Решетилова.

Как отметила Татьяна Решетилова, после окончания обучения слушатели смогут разрабатывать стратегию поведения фирмы на рынке, находить выгодные рынки сбыта с помощью маркетинговых исследований, осуществлять товарную политику фирмы, организовывать сбыт и снабжение фирмы, а также заключать и оформлять контракты.

На церемонии открытия мероприятия менеджер программы по переподготовке военнослужащих по программе «Украина-НАТО» господин Кристофер Штаудт отметил, что благодаря данной программе 78% слушателей курсов смогли реализовать себя в гражданской жизни и устроиться на работу по данной специальности.

Сегодня же, в рамках реализации Государственной программы социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, на базе Крымского филиала Европейского университета начались занятия для двадцати двух действующих и бывших военнослужащих Симферопольского гарнизона. В течение трех месяцев слушатели будут получать знания по специальности «Финансово-экономическая безопасность». Финансирование проекта осуществляется на средства НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Уникальная программа переподготовки подготовлена преподавателями указанного вуза в 2010 году и рассчитана на 350 академических часов. Обучение под руководством опытных преподавателей завершится комплексным экзаменом. По результатам обучения слушатели получат сертификат установленного образца и диплом Крымского филиала Европейского университета. Также бывшие военнослужащие заручились поддержкой Министерства экономического развития и торговли автономии по вопросам дальнейшего трудоустройства.