Во время учений тральщик «Черкассы» первым нашел «потерпевшего» моряка в открытом море

Этот эпизод, который требовал изрядной слаженности и сплоченности от экипажей военных кораблей Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины, стал одним из важнейших в ряде ответственных задач, поставленных командованием международной эскадры.

По замыслу учений, из турецкого вертолета в воду сбросили манекен человека. В это время корабли BLACKSEAFOR находились в пятнадцати милях от этого места на расстоянии мили друг от друга. Задачей каждого экипажа было первым обнаружить и поднять на борт «потерпевшего». Командир морского тральщика «Черкассы» капитан 3 ранга Юрий Федаш отдал приказ усилить визуальное наблюдение за надводной акватории с помощью всех корабельных оптических приборов. По прибытии в указанный район украинские моряки первыми обнаружили человека в воде и успешно подняли его на борт.

Кроме проведения поисково-спасательной операции, моряки шести черноморских стран совместно выполнили гораздо больше. Одним из эпизодов учений стала передача на ходу грузов с корабля на корабль. В нем участвовали швартовая группа морского тральщика «Черкассы» ВМС Украины и расчеты по передаче грузов большого десантного корабля «Новочеркасск» ЧФ РФ и патрульного катера «Сухуми» Береговой охраны Грузии.

Корабли BLACKSEAFOR также отработали элементы тактического маневрирования в составе соединения. В ходе маневрирования они занимали разный порядок в строю - кильватерный, открытый кильватерный, строй фронта, осуществляли последовательные и одновременные повороты. Между кораблями проводились тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов днем ​​- с помощью сигнальных флагов, а ночью - с помощью световых средств.

После окончания первой морской фазы учений корабли Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR зашли на отдых в румынский порт Констанца. Там командование BLACKSEAFOR вместе с командирами кораблей осуществили протокольные визиты к городской мэрии, где встретились с губернатором Еугениу Бола, мэром Раду Мазари и президентом Совета округа города Констанца Никошуром Константинеску. В штабе ВМС Румынии моряков принял командующий флотом контр-адмирал Александру Мирш. Он пожелал всем военным морякам использовать время пребывания в Констанце для отдыха и ознакомления с культурными и историческими достопримечательностями города. Также участники протокольного мероприятия обменялись сувенирами.

Во время стоянки кораблей BLACKSEAFOR в порту Констанцы жители города получили возможность посетить их с экскурсией. Как планируется, во вторник, 16 апреля, международная эскадра выйдет в море к берегам Украины для отработки задач второго морской фазы учений.

Прибытие BLACKSEAFOR в Севастополь ожидается 19 апреля. Этим визитом будет завершена апрельская активация международного соединения, а затем военные корабли Турции, Румынии, Болгарии и Грузии возьмут курс к своим берегам.