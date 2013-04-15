Севастопольские летчики тренировались в борьбе за корвет "Чернигов"

Совместно с экипажем корвета «Чернигов» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который сейчас выполняет в Черном море задачи по охране исключительной морской экономической зоны нашего государства, летчики Севастопольской бригады тактической авиации Воздушных Сил отработали задачи противовоздушной обороны корабля. Это было одной из задач очередной летной смены, проходившей в небе над Крымским полуостровом.

По словам заместителя командира бригады по летной подготовке подполковника Юрия Чоловского, его подчиненные выполнили около 60 полетов днем ​​и ночью, во время которых провели в воздухе почти 63 часов. Полеты проходили на учебно-тренировочных самолетах Л-39М и на боевых истребителях МиГ-29.

При работе с корветом «Чернигов» пара самолетов Л-39М, которая «играла роль» условного противника, пыталась нанести ракетно-бомбовый удар по кораблю, а пара истребителей МиГ-29 выполнял задачи по защите его от воздушного нападения. Кроме сотрудничества с отечественным флотом, летчики Севастопольской бригады тактической авиации восстанавливали навыки пилотирования по различным видам подготовки и погодных условий, а также провели подготовку инструкторов.

Стоит отметить, что впервые пятеро пилотов бригады выполнили полеты на учебно-тренировочных самолетах Л-39М вместе с инструкторами, а затем самостоятельно.

Как сообщил подполковник Юрий Чоловский, все задачи летной смены были выполнены.