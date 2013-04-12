Морской тральщик «Черкассы» прибыл с визитом в румынский порт

На переходе по морю из болгарского порта Варна в порт Констанца в период с 9 по 12 апреля экипаж украинского корабля под командованием капитана 3 ранга Юрия Федаша совместно с экипажами делегированных флотами черноморских стран до соединения «по вызову» кораблей провели тренировку по мониторингу и контролю судоходства, ведению надводной обстановки, связи, в учениях «человек за бортом», по опросу судов, плаванию в ордере, маневрированию, по поиску и спасению и другому.

Во время стоянки в румынском порту запланированы протокольные визиты командного состава соединения кораблей к командованию ВМС Румынии, руководству города Констанца, пресс-конференция на борту фрегата ВМС Турции «Хейбелиада».

В субботу и воскресенье должны состояться тренировки по связи, спортивные и культурные мероприятия, посещение кораблей жителями и гостями города.

В понедельник, 15 апреля, запланировано провести координационную встречу относительно следующей фазы активации, передпоходовую конференцию.

Как планируется, утром 16 апреля корабли снова выйдут в море для проведения следующей морской фазы активации.

Ранее корабли Blackseafor согласно плану активации посетили порт города Варна (Болгария), где и началась нынешняя активация.

Справка. В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция) Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными задачами Blackseafor являются проведение операций по поиску и спасению, а также гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.