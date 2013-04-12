Военнослужащие Львовского гарнизона почтили память узников фашистских концлагерей

Также присутствовали заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Сергей Василенко, начальник Академии Сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного, начальник Львовского гарнизона генерал-лейтенант Павел Ткачук, первый заместитель командующего Западного оперативного командования генерал-майор Сергей Николаев, представители городской власти, общественных организаций области.

Почтение памяти погибших началось на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328» с возложения цветов к мемориальному Кресту. Также состоялся короткий митинг, который завершился минутой молчания.

Участники акции также почтили память жертв нацистских концлагерей у памятника жертвам фашизма (Львовское гетто) и памятного знака на территории бывшего Яновского концлагеря.

Справка. Концентрационный лагерь «Шталаг-328» (Stalag-328) существовал в 1941-1944 годах. По количеству заключенных, прошедших через лагерь (около 280 тысяч человек) и погибших там в результате следующих действий лагерной администрации: расстрелов, умышленного распространения эпидемических заболеваний, искусственного голода и пыток (около 142 тысяч человек уничтожено).

Входил в десятку крупнейших в тогдашней военной истории лагерей, таких как Аушвиц (Освенцим), Бухенвальд, Дахау.