Представители ВС Беларуси проводят инспекцию районов Черниговщины

Как сообщили УНИАН в Минобороны, сегодня, 10 апреля, представители верификационной группы Вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводят инспекцию указанного района на Черниговщине, начали свою работу с посещения штаба Территориального управления «Север» Сухопутных войск ВС Украины.

В Чернигове белорусские инспекторы, группу которых возглавляет полковник Виктор Пятковский, встретились с временно исполняющим обязанности начальника штаба Территориального управления «Север» Сухопутных войск ВС Украины полковником Валерием Мошурой. Офицер ознакомил членов иностранной делегации с историей и традициями Территориального управления «Север», которое является правопреемником Северного оперативного командования, его назначением, организационно-штатной структурой, основными направлениями деятельности и перспективами дальнейшего развития. Также полковник Валерий Мошура ответил на вопросы, интересующие белорусских военных.

В дальнейшем представители Вооруженных сил Республики Беларусь посетят отдельную танковую бригаду 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, где гостям будут продемонстрированы основные образцы вооружения и военной техники.

Справка. Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о дополнительных мерах доверия и безопасности (далее - Соглашение) разработана в соответствии с положениями раздела X «Региональные мероприятия» «Венского документа 1999 года переговоров о мерах укрепления доверия и безопасности».

Соглашение подписано 16 октября 2001 года в г. Киев и утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.03.02 № 323 и вступило в силу с 26.04.2002.

Действие Соглашения распространяется на пограничный район вдоль государственной границы Украины и Республики Беларусь между 52 ° 10 'и 51 ° 14' северной широты, 23 ° 35 'и 31 ° 20' восточной долготы.

Во исполнение Соглашения каждая Сторона обязуется принимать одну дополнительную инспекцию и одно дополнительное посещение другой Стороны воинских формирований и частей, расположенных в указанном районе.